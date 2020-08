Justiça do Trabalho de São Paulo Nega Vínculo Empregatício a Motoboy de Aplicativo de Entregas

Na última sexta-feira (21/08), a juíza do Trabalho Veranici Aparecida Ferreira, de Campinas/SP, negou reconhecimento de vínculo empregatício pleiteado por motoboy contra estabelecimento filiado ao iFood e a própria plataforma digital.

Reclamatória Trabalhista para Reconhecimento do Vínculo Empregatício

O entregador ingressou com uma reclamatória trabalhista pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício na função de motoboy com a empresa OL (Operadora Logística).

Além disso, pugnou a inclusão da do iFood, por responsabilidade subsidiária.

Contudo, as empresas contestaram a alegação, afirmando que o obreiro desenvolvia serviços na modalidade autônoma.

Neste sentido, sustentaram a ausência de subordinação e/ou exclusividade, por sua conta e risco, sendo o reclamante dono do seu próprio tempo.

Em sua decisão, a magistrada considerou, entre outros pontos, que o próprio reclamante confessou em seu depoimento que não havia acompanhamento do seu trabalho diário.

Diante disso, entendeu pela inexistência de subordinação no trabalho prestado.

Não obstante, a magistrada ressaltou que o entregador afirmou que era proprietário da moto e arcava com as despesas do veículo.

Além disso, a prestação de serviços como autônomo garantia ao reclamante retribuição econômica mais vantajosa em comparação ao valor ordinariamente pago aos empregados da mesma atividade.

Por fim, ao fundamentar sua decisão, a magistrada concluiu o seguinte: