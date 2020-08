Justiça toma decisão sobre processo da Globo contra Bianca Andrade

Bianca Andrade até tentou, mas a Justiça negou o pedido dela para que a ação movida pela Globo contra ela corresse em segredo. A informação foi divulgada pelo ..

A emissora carioca move contra a influenciadora um processo por quebra de contrato. A empresa pede R$ 500 mil de indenização e, depois da divulgação da ação pela imprensa, a famosa decidiu pedir segredo de Justiça.

Segundo a publicação, em seu despacho, a juíza Débora Maria Barbosa Sarmento alega que o segredo só é concedido a casos previstos em lei. “Quais sejam: em que se exija o interesse público ou social, que versem sobre casamento, união estável, filiação e arbitragem ou em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade”, declarou o texto.

A defesa da Boca Rosa alegou que o fato de o processo estar disponível para consulta quebraria sua intimidade. A ação expõe conversas de WhatsApp entre a famosa, sua equipe empresarial e pessoas da Globo.

“A mera transcrição de mensagens trocadas por terceiros sobre questões atinentes ao contrato firmado entre as partes de modo algum importa em ofensa à intimidade, pelo que indefiro o respectivo pleito“, sentenciou a juíza.

Cabe lembrar que a polêmica teve início quando Bianca Andrade não avisou que tinha fechado participação em outro reality show, o Soltos em Floripa, lançado enquanto a influenciadora estava confinada no BBB 2020.

Traição não pegou bem

Além do processo judicial que impetrou, pedindo o valor de R$ 500 mil de indenização por ter sido enganada, a emissora também abortou o projeto de um programa que tinha com a famosa. A ex-BBB ainda entrou para a “lista negra” e está terminantemente proibida de aparecer em atrações da casa.

Uma fonte do alto escalão global confirmou ao ., recentemente, que o canal dos Marinho planejava dar um formato para a blogueira de maquiagem. Os planos teriam tido início quando ela assinou contrato para ingressar no confinamento do BBB.

O formato mesclaria entrevistas com game show e seria inicialmente produzido pelo Globoplay, mas com possibilidade de estrear na TV aberta. O projeto foi cancelado assim que Bianca estreou como comentarista do reality show de pegação do streaming da Amazon, quando ainda tinha contrato em vigência pela Globo.