Juventus perde clássico sem Cristiano Ronaldo, Milan goleia com outro gol de Ibra e Immobile iguala recorde histórico

Neste final de semana, a Série A disputa a última rodada da edição 2019/2020.

Com a Juventus já campeã há duas rodadas e as vagas na Europa definidas, as equipes entraram em campo para cumprir tabela e todas as equipes grandes disputaram seus jogos neste sábado.

A própria Juve recebeu a Roma para disputa do clássico e descansou Cristiano Ronaldo pensando na Champions League, em que a equipe tem que reverter a derrota por 1 a 0 diante do Lyon.

Os romanistas não perdoaram e venceram por 3 a 1. Higuaín abriu o placar, mas Kalinic e Perroti, duas vezes, marcaram os gols da equipe da capital.

Jogadores da Roma comemoram gol diante da Juventus Stefano Guidi/Getty Images

Em Milão, o Milan recebeu o Cagliari, não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 0, gols de Klavan (contra), Ibrahimovic e Castillejo – e poderia ter sido mais caso Ibra não tivesse perdido um pênalti.

Ibrahimovic comemora gol diante do Cagliari Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images

Em Nápoles, a Lazio foi derrotada pelo Napoli por 3 a 1, mas Ciro Immobile fez história. O atacante marcou o único gol laziale, chegou aos 35 e igualou o recorde de gols em uma edição do Italiano, que era de Higuaín.

Immobile comemora gol diante do Napoli Francesco Pecoraro/Getty Images

O outro jogo que completou a rodada das 15h45 deste sábado valeu o segundo lugar. Atalanta e Inter de Milão se enfrentaram em Bérgamo e a equipe de Milão saiu vitoriosa. D’Ambrosio abriu o placar com menos de um minuto e Ashley Young aumentou aos 20, garantindo o 2 a 0.

Com isso, a Inter se manteve na segunda colocação e terminou a competição como vice-campeã.