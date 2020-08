Juventus poupa Cristiano Ronaldo, que foca na Champions e perde última chance de lutar por artilharia

Não será desta vez que Cristiano Ronaldo conseguirá a artilharia do Campeonato Italiano.

O craque da Juventus não foi relacionado para a partida deste sábado, contra a Roma, pela última rodada da Serie A, e portanto perde a última chance de superar Ciro Immobile, da Lazio, que vence a disputa até aqui por 34 a 31.

CR7 fecha a temporada na Itália com 31 gols, sua melhor marca com a camisa da Juve, mas a um de alcançar um recorde histórico no clube. Na temporada 1931-32, Felice Borel marcou 32 vezes e é, até hoje, o maior goleador da equipe alvinegra em uma edição.

Esta é a segunda temporada do craque português com a camisa da Juventus, onde ainda não conseguiu ser artilheiro de nenhuma competição. No Italiano do ano passado, Cristiano fez 21 gols, cinco a menos que o italiano Fabio Quagliarella, da Sampdoria.

Ronaldo agora é poupado para o jogo decisivo da Juventus, na próxima sexta-feira, às 16h, contra o Lyon, pelas oitavas de final da Champions League. Após derrota por 1 a 0 na primeira partida, o time joga em Turim para tentar garantir vaga nas próxima fase.