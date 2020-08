Kaká exalta Ibrahimovic, mas diz que ver Milan fora da Champions é triste e pede mais investimento

O Milan voltou a mostrar bons resultados no Campeonato Italiano, mas não o suficiente para se classificar novamente à Champions League. Maior campeão europeu do país, com sete títulos, o clube não se classifica para o torneio desde 2014, situação que deixa um dos seus principais ídolos triste.

Em entrevista ao programa “Banter”, da ESPN nos Estados Unidos, Kaká falou do momento do Milan. O brasileiro, que atuou com a camisa rubro-negra entre 2003 e 2009, sendo campeão europeu em 2007, exaltou a participação do atacante Zlatan Ibrahimovic, mas disse que a diretoria precisa investir para recuperar os bons tempos.

“É muito triste para mim ver o Milan nessa situação. Digo de não estar jogando a Champions League, porque estávamos acostumados a ver isso. Outro ano fora da Champions é triste, mas claro que este ano foi muito bom, após a pademia. Ver como o Ibra tem jogado dá uma força e liderança ao time, o que é muito bom. Acho que o Milan pode começar um novo ciclo vencedor, mas, na minha opinião, é preciso investir um pouco mais para a próxima temporada”, disse o ex-meia.

Kaká durante curso para diretor executivo promovido pela Uefa, em fevereiro de 2020 Franck Fife / Getty Images

Os últimos anos têm sido complicados para o Milan, que não vence um título desde a Supercopa da Itália, em 2016. O último Campeonato Italiano conquistado foi em 2011, enquanto a Copa da Itália não é ganha desde 2003. Para Kaká, o clube precisa voltar a brigar por troféus.

“É a hora do Milan voltar a ter investimento, voltar a jogar a Champions, recuperar patrocínios, ver a torcida no estádio e recuperar a veia vencedora que estávamos acostumados a ver no Milan. Minha esperança é ver o Milan jogar a Champions League, brigar pelo Scudetto“, disse o ex-jogador, que tem feito cursos para trabalhar como dirigente.

Além do Milan, Kaká vestiu as camisas de São Paulo (duas passagens), Real Madrid e Orlando City. O brasileiro pendurou as chuteiras no fim de 2017, após passar três temporadas nos Estados Unidos.