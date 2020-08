Karina Bacchi fala sobre novas tentativas de engravidar e anuncia decisão

Karina Bacchi, quando ainda solteira, deu à luz Enrico em agosto de 2017. Pouco tempo depois a loira assumiu o romance com Amaury Nunes, se casou com ele em 2018 e incorporou o apresentador esportivo à certidão de nascimento do primogênito. O casal, em diversas oportunidades, já falou da ideia de terem um filho com características biológicas dos dois.

Os dois foram os convidados do Luciana By Night — da RedeTV! — dessa terça-feira (25) e Karina logo revelou que está tentando engravidar novamente, por uma fertilização in vitro. A primeira deu certo, quando ela tinha 40 anos, porque 6 anos antes congelou seus óvulos.

A segunda tentativa ainda não vingou devido ao fato de que a atriz ainda tem uma cicatrização interna inconcluída, decorrente da cesárea de Enrico. “O embrião não implanta ali, eu não sabia. Tem o período que a gente tem que ficar de resguardo, esperar pra gente poder tentar de novo. Foram outros hormônios que eu tive que tomar, tenho que tomar tudo de novo”, revelou a esposa de Amaury, sobre as próximas tentativas, que acontecerão.

Em resposta à Luciana Gimenez, Karina Bacchi não descartou a ideia de uma barriga de aluguel, caso precisassem: “Se fosse o problema d’eu não poder gerar, não teríamos problema nenhum em tentar”. A apresentadora levantou a hipótese do casal ter filhos gêmeos e Amaury Nunes se animou: “Melhor ainda. Por mim, a gente teria um time de futebol”.

“Se eu tivesse começado dez anos atrás acho que faria um filho por ano”, admitiu Karina. O pai de Enrico Bacchi explicou que teve uma criação mais rígida que a esposa, portanto diz mais “nãos” a ele, enquanto sua parceira aposta em subterfúgios para contornar tais situações.