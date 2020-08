Kayky Brito ostenta abdômen trincado e deixa fãs boquiabertos

Embora Kayky Brito esteja longe da televisão desde 2019, quando atuou em Verão 90, não está sem nenhuma atividade. Há alguns dias, o ator protagonizou um ensaio fotográfico para um portal de moda masculina e arrancou suspiros.

“O garoto virou um homem” foi o título dado para o editorial, fazendo alusão ao fato de que Kayky ingressou na carreira artística em 1998, quando ainda tinha 10 anos. Ele despontou em 2002, quando protagonizou Beijo do Vampiro, novela da Globo.

O artista divulgou as fotos em seu perfil do Instagram e angariou quase 30 mil curtidas, se somarmos as duas publicações que fez. Além disso recebeu centenas de comentários, dentre gente famosa, fãs e aqueles rendidos pelo abdômen trincado que mostrou nos cliques.

“Me passa esse treino aí é essa dieta“, escreveu o ator Wagner Santisteban. Kayky Brito revelou, de forma reticente, sua tática para manter-se em forma: “Tudo é possível, só não parar. Todo dia um pouco“. O ator André Luiz Miranda brincou: “Agora pode soltar o ar“. Um fã inovou no elogio: “Isso não é apenas um homem, mas sim uma Electrolux“.

Recentemente, o ator posou para uma foto com a irmã, Sthefany Brito, que está grávida e declarou: “Por você, eu até engravido“. Divertindo-se com a declaração do irmão, ela disparou: “Bora parir juntos“.



Confira: