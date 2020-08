Kaysar Dadour muda completamente o visual e surpreende internautas

O ex-BBB Kaysar Dadour decidiu dar uma repaginada no visual e surpreendeu os seguidores ao exibir o resultado final da transformação nas redes sociais. “Quando quero mudar a minha vida, começo mudando o visual“, escreveu na legenda da postagem.

Diversos internautas ficaram encantos com a mudança e não economizaram nos elogios. “Você adora mudar o visual né? Ficou lindo, Kaysar!“, afirmou uma admiradora. “Meu Deus, que homem“, reforçou uma outra.

Alguns foram um pouco mais ousados. “Hum, do jeito que eu gosto. Quero!“, destacou a fã. “Caraca, você fica gostoso de qualquer jeito!“, enfatizou outra.

O ator causou na web recentemente ao revelar que fez sexo a três no Brasil. “Uma loucura. Não dei conta, não. Eu fiquei chocado“, explicou, aos risos durante entrevista ao canal de Matheus Mazzafera. Segundo o artista, a experiência aconteceu há muito tempo, após a sua chegada ao Brasil.

Além disso, ele confidenciou que tem fetiches com saltos e chicotes.

“Tenho esse lado louco na cama, lado carinhoso, mas com fetiches, bem pesado. Salto alto, chicote. Pode bater forte. Se for 50 Tons de Cinza, acho que já fiz ele inteiro. É pesado, mas não é pra qualquer pessoa que rola. Em São Paulo, minhas costas sangraram com as unhas dela. O prazer foi muito louco“, disparou ele.

Confira: