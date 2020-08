Kaysar Dadour passa por cirurgia para resolver problema de saúde

Kaysar Dadour ficou conhecido após participar do BBB 2018, reality em que foi vice-campeão. Depois de entrar na casa mais vigiada do Brasil, venceu a Dança dos Famosos e garantiu trabalhos como ator. Agora em melhores condições financeiras, o famoso resolveu corrigir um problema de saúde que o incomodava.

Na segunda-feira (17), o sírio surpreendeu seus fãs com o seguinte comunicado: “Amanhã é minha #cirurgia e eu to bem de boa”. No mesmo dia, ele postou uma montagem com duas fotos — de perfil — do seu nariz, trazendo uma “expectativa e realidade”.

Kaysar, que está passando a quarentena com a família em Curitiba (PR), fez uma operação no nariz na terça-feira, a fim e corrigir um problema de respiração e assim melhorar sua qualidade de vida, como informou ao Gshow.

“Acabou de terminar a cirurgia, e graças a Deus ocorreu tudo bem!! Estou muito feliz por ter encarado essa cirurgia, com muita positividade e força de vontade em mudar minha qualidade de vida para melhor. Obrigado pelas mensagens positivas de todos vocês!! Hoje vai ser melhor dia no mundo”, escreveu o Kaysar Dadour na legenda de uma publicação que fez no Instagram, na terça-feira (18).

Famosos deixaram suas mensagens de apoio para o ator na rede social. “Boa sorte meu irmão! Tô aqui na torcida pela sua recuperação”, escreveu Caruso, que participou com ele no Big Brother Brasil. “Boa recuperação, Caraco dançarino”, desejou Dani Calabresa. “Maravilha, que bom que deu tudo certo”, completou a ex-BBB Mariana Felício.

Confira: