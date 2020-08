Kaysar mostra resultado de cirurgia, mas nega procedimento estético

O ex-BBB Kaysar Dadour usou o Instagram para esclarecer dúvidas sobre sua última cirurgia, realizada em meio à quarentena. Na publicação, ele negou que tenha passado por qualquer procedimento estético no nariz, limitando a intervenção à promoção da sua qualidade respiratória.

“Muita gente me perguntou se fiz plástica. Muita gente sabe que amo papagaio, meu nariz me lembra eles. A minha cirurgia foi só Septoplastia e Adenoide pra respirar melhor e normalmente, sentindo os cheiros e mudar minha qualidade de vida pra melhor”, iniciou ele na legenda.

Em seguida, ele falou sobre suas expectativas em relação ao resultado da cirurgia.

“A minha cirurgia foi só Septoplastia e Adenoide pra respirar melhor e normalmente, sentindo os cheiros e mudar minha qualidade de vida pra melhor! Vai me ajudar em tudo. Meu nariz continua igual“, garantiu.

Nos comentários, os fãs do ator demonstraram apoio. “Papagaio mais lindo no mundo! Te amo,Kay!“, disse uma mulher. “Eu amo um Papagaio! Me deixa muito feliz saber que você vai ter uma melhor qualidade de vida agora,Kay! Que você esteja tendo uma excelente recuperação! Deus te abençoe!“, desejou outra. “Seu nariz é lindíssimo e seria um pecado alterar a obra de arte que Deus fez“, opinou uma terceira.