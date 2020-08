Kelly Key mostra abdômen trincado e ganha elogio de famosas

Depois de uma pausa na música, Kelly Key voltou a investir na carreira artística em 2019, além de estar comparecendo mais assiduamente nas mais diferentes redes sociais. Justamente nessa plataforma, a artista surgiu com uma foto que abalou as estruturas.

Mesmo com a quarentena, imposta pela pandemia do novo coronavírus, a cantora deu um jeito de renovar o bronze e partiu para uma praia. Numa das fotos, Kelly posou com um biquíni que evidenciou sua ótima forma física, em especial a sua barriga super trincada, resultado de alimentação regrada e dedicados exercícios físicos.

Além das quase 100 mil curtidas, a esposa de Mico Freitas recebeu elogios de famosas e admiradores. “Tá muito maravilhosa“, escreveu Gracyanne Barbosa, famosa nesse universo fitness. “Um corpo é um corpo senhoras e senhores“, declarou a conta da dupla sertaneja Day e Lara, no Instagram.



“Uma mulher com 3 filhos ter um corpo desse… Só a Kelly Key mesmo, top das tops, gata das gatas“, elogiou um fã de Kelly Key, que por sinal também mostrou o bumbum no mesmo biquíni da foto anterior.



Vale lembrar que em 2019, a famosa voltou ao mundo da música e lançou o álbum Do Jeito Delas, que ganhou inclusive videoclipes. O mais recente trabalho de Kelly é Montanha Russa, lançado em julho de 2020, que tem virado trilha sonora de um desafio que testa a elasticidade de internautas no TikTok.

Confira: