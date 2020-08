Kenobi: série Star Wars terá formato diferente de The Mandalorian

O Disney+ anunciou a produção de Kenobi, uma nova minissérie que faz parte do universo Star Wars. A confirmação foi feita por Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm. Ainda segundo Kennedy, o projeto é focado em Obi-Wan Kenobi e o nome da minissérie pode ser alterado conforme o avanço da produção.

Além disso, a presidente afirmou ainda que a minissérie não seguirá os moldes de The Mandalorian, série de sucesso também do Disney Plus.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Saiba mais sobre a série Kenobi

Até o momento, não foram divulgadas muitas informações sobre o projeto, já que ele ainda se encontra em fase de pré-produção. Em entrevista ao portal americano The Wrap, Kennedy compartilhou que o projeto está em desenvolvimento e terá começo, meio e fim já pré-determinados pelos roteiristas.

A direção do projeto fica por conta de Debora Chow. A minissérie terá seis episódios com cerca de uma hora de duração, com início das gravações previsto para setembro de 2020. Segundo o portal Making Star Wars, os primeiros episódios devem ser gravados no sul da Califórnia.

Por enquanto, ainda não foi divulgada a data de estreia na Disney+ e nenhuma confirmação de elenco.