Kevinho apaga fotos do Instagram e intriga fãs

Quem segue Kevinho nas redes sociais, sabe que o funkeiro é bem ativo na internet, seja compartilhando flashes de sua vida pessoal ou lances de seus novos trabalhos. Exatamente por isso, ele surpreendeu seus fãs nesses primeiros dias de agosto.

O cantor simplesmente sumiu com todas as fotos do Instagram, inclusive com a do perfil, preenchida exclusivamente pela sólida cor azul. No Twitter, as mensagens continuam lá, mas aconteceu o mesmo “blecaute” nas imagens que representam o perfil.

Em 2020, Kevinho lançou alguns singles como Te Gusta, Corpo Sensual (com participação de Tyga), O Brasil Tem Que Ver (com Turma do Pagode) e Festa (com David Carrera); o cantor, porém, não lança álbuns desde 2017. Por isso, fãs do artista imaginaram que um novo trabalho vem por aí.

Apesar de ter arquivado as publicações principais do Instagram, aquelas que foram ao ar pelo IGTV não sumiram, permitindo comentários. Juntas, as duas redes sociais somam mais de 29 milhões de seguidores.

“Ficou tão cafona esse trem de arquivar todas fotos“, disparou um internauta, criticando a atitude. “Nem sei porque precisava fazer isso, mas ao mesmo tempo já me deixa animada pra novos hits… Balançar o popô por aí“, contrapôs outra fã de Kevinho.

Confira: