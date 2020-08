Kevinho surpreende namorada com festa e bolsa caríssima

Kevinho é do tipo que não gosta de economizar. Depois de ostentar sua coleção de tênis e seus carrões, o cantor mostrou em suas redes sociais a surpresa de aniversário que fez para a namorada, Gabriela Versiani, que completou seus 22 anos.

Em uma série de vídeos, o funkeiro compartilhou o momento em que a influencer chegou em seu intimista aniversário na casa do cantor. Mesmo neste momento de pandemia por causa do novo coronavírus, ele decidiu investir em uma decoração personalizada, além de bolo e docinhos.

Em seguida, Kevinho apresentou o presente que deu para a amada: uma bolsa da grife Louis Vuitton avaliada em cerca de R$10 mil. Ele também se divertiu quando Gabriela Versiani colocou a bolsa para dormir em seu travesseiro.

“Sequência de mais um aniversário muito especial. Com direito a surpresa linda do meu amor!”, festejou a famosa, compartilhando fotos e vídeos da comemoração no Instagram.

Cabe lembrar que Kevinho assumiu o romance com Gabriela em janeiro, mas os dois já eram vistos juntos desde o ano passado, depois que terminou o namoro com a modelo Flávia Pavanelli.