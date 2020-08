Lampard perde Pulisic, Azpilicueta e Pedro para tentar milagre na Champions

A derrota do Chelsea para o Arsenal por 2 a 1 no último sábado pela final da Copa da Inglaterra rendeu dores de cabeça para Frank Lampard. Além do vice-campeonato, o treinador teve três baixas para o confronto com o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

Lampard revelou que Pulisic, Azpilicueta e Pedro estão lesionados e já descartou qualquer possibilidade de contar com os três para a decisão do próximo sábado.

“Nós não tivemos sorte com as lesões, e tudo aconteceu de uma forma que não queríamos. Duas lesões musculares, com o Azpilicueta e o Pulisic, e um ombro deslocado para o Pedro”, falou.

Além dos três jogadores, o Chelsea não contará com William e Loftus-Cheek, ambos lesionados. Kanté também é dúvida. O francês está em fase final de recuperação de um problema muscular.

Dentro de campo, os Blues vão ter que reverter a derrota de 3 a 0 para os alemães em pleno Stamford Bridge pelo jogo de ida se quiserem seguir para as quartas de final da Champions League.