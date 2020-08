Lampard projeta ‘revolução’ no elenco e monta lista de dispensas com reforços caros e até Kanté

Frank Lampard está pronto para reformular o elenco do Chelsea. Segundo reportagem do Times desta segunda-feira, a lista de dispensas do técnico tem nomes que antes eram titulares absolutos e hoje não fazem parte dos planos para a próxima temporada.

A maior surpresa da relação é o volante K’Golo Kanté. Contratado há quatro anos por 30 milhões de euros, o francês não se encaixaria no estilo que Lampard quer implantar em Stamford Bridge. Sua saída seria uma maneira de levantar recursos para que novas contratações aconteçam.

Mas o camisa 7 não é o único. A possível “barca” azul conta também com o goleiro Kepa, que custou 70 milhões de euros há duas temporadas, e os meio-campistas Tiemoue Babayoko e Ross Barkley, este contratado por 15 milhões de euros.

Kanté durante jogo entre Chelsea e Manchester United, em fevereiro de 2020 Getty Images

O foco está na defesa, que deve sofrer a maior reformulação de todos os setores. Segundo o Times, Lampard já disse à direção do Chelsea que não conta com Kurt Zouma, Andreas Christensen, Emerson Palmieri e Marcos Alonso.

A ideia é contratar novos jogadores e melhorar o desempenho defensivo da equipe. Na temporada passada, o Chelsea foi o mais vazado entre os clubes do chamado Big 6, com 54 gols sofridos, mais que Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham.

O Chelsea segue no mercado atrás de reforços. Já chegaram ao clube o meia Hakim Ziyech, ex-Ajax, por 38 milhões de euros, e o atacante Timo Werner, ex-RB Leipzig, por 53 milhões de euros. O clube ainda pode avançar em busca de um goleiro, um zagueiro, um lateral-esquerdo e um meio-campista.

Tudo para fazer uma temporada superior à estreia de Lampard como técnico. Com o ídolo, os Blues foram vice-campeões da Copa da Inglaterra e acabaram em quarto na Premier League.