Lançamentos de missões espaciais agitam a última semana de agosto

O final de agosto será movimentado para quem gosta de acompanhar os lançamentos espaciais. Até o próximo domingo (30), estão programadas pelo menos quatro missões, três delas ocorrendo em Cabo Canaveral, na Flórida (Estados Unidos).

A primeira acontece na madrugada desta quinta-feira (27), com o lançamento do foguete Delta IV Heavy da United Launch Alliance (ULA). Ele deve decolar às 02h12 (ou 03h12, no horário de Brasília), para colocar em órbita o satélite espião NROL-44, do Departamento de Defesa dos EUA.

Na sexta (28), teremos mais um lançamento na Flórida, às 19h19 (20h19 em Brasília), com o Falcon 9 da SpaceX levando o satélite SAOCOM 1B da Comissão Nacional de Atividades Espaciais da Argentina. A empresa de Elon Musk também entrará em ação no domingo (30), para enviar ao espaço novas unidades dos satélites Starlink, cuja decolagem está prevista para as 10h08 (11h08 em Brasília).

A rede de satélites Starlink vai ganhar mais unidades esta semana.Fonte: Space.com/Reprodução

O evento programado para sábado (29) é o lançamento do foguete Electron, da Rocket Lab, carregando um satélite da empresa Capella Space, que ocorrerá em Auckland, na Nova Zelândia, às 03h05 (22h05 do dia 28, no horário de Brasília). Há, ainda, a possibilidade de ocorrer a primeira missão orbital da startup Astra, partindo do Alasca, que estava prevista para o final de agosto.

Como assistir ao vivo?

Para os fãs dos lançamentos espaciais, a boa notícia é que as missões desta semana terão transmissão ao vivo pela internet. Quem quiser acompanhar a decolagem do Delta IV da ULA, por exemplo, pode ver pelo canal da NASA no YouTube, no link abaixo (a exibição começa 20 minutos antes da ignição):

Já as decolagens do Falcon 9 podem ser vistas pelo site da SpaceX, com a transmissão também começando minutos antes do lançamento, enquanto a missão da Rocket Lab terá exibição na página da companhia.

Vale lembrar que os lançamentos podem mudar de horário e data, conforme as condições climáticas locais.