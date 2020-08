Lanterna Verde: Ryan Reynolds brinca com ‘novo corte’ do filme

Mesmo após quase 10 anos da estreia, Ryan Reynolds nunca perde a oportunidade de zoar o filme Lanterna Verde (2011). Hoje consagrado no papel de Deadpool, o ator canadense estrelou o questionável longa-metragem do herói da DC Comics.

Nesta semana, o astro divulgou o “Reynold Cut” nas redes sociais. Segundo ele, o vídeo bem-humorado é uma “versão rara” e com “cortes criteriosos para tornar a experiência mais agradável”.

Here’s the secret Reynolds Cut of GL you all haven’t been waiting for. In order to make it as great as possible we made some judicious cuts. pic.twitter.com/B2tUelctr8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 4, 2020

Com apenas 27 segundos, o clipe mistura cenas do filme original, de Deadpool 2 (2018) e de Top Gun (1986). Entretanto, o ator colocou Tom Cruise como o personagem principal e encerra o vídeo com uma breve cena dos heróis da Liga da Justiça.

De fato, esta é uma piada com a versão da Liga da Justiça do diretor Zack Snyder, o famoso “Snyder Cut”. Vale destacar que há rumores de que Reynolds retornaria ao papel de Lanterna Verde no projeto inicial pensado pelo cineasta.

Contudo, brincadeiras como essa deixam clara a falta de interesse do ator em voltar a interpretar o herói. Além disso, Reynolds e seu Deadpool podem ser introduzidos ao universo da Marvel nos cinemas (MCU) em breve.

Lanterna Verde (2011) foi bem criticado devido aos efeitos visuais.Fonte: IMDb/Divulgação

O futuro do Lanterna Verde

Em 2015, a Warner Bros e a DC Comics anunciaram um filme intitulado Tropas dos Lanternas Verdes. Entretanto, desde a revelação, não houve avanço em relação à produção ou nomes anunciados para o elenco.

Recentemente, executivos do HBO Max confirmaram que uma série do herói exclusiva para a plataforma de streaming está em desenvolvimento. Bem como, foi revelado que Greg Berlanti (Arrow / The Flash) deve atuar como produtor-executivo da atração.

Seja nos cinemas ou na TV, os fãs ainda vão ter que aguardar um pouco para ver o retorno do Lanterna Verde. Qual é sua expectativa sobre a próxima versão live-action do personagem?