Larissa Manoela comemora marca inédita no Instagram

Larissa Manoela celebrou recentemente um feito histórico em seu Instagram. A atriz atingiu a marca de 34 milhões de seguidores na rede social. Para comemorar, a global fez uma publicação especial de agradecimento.

“Quando você acha que não consegue se surpreender mais vem a Vanessa Ramos [assessora da atriz] e a Aline [responsável pelos balões] e pá! Trinta e quatro milhões de amores! Gratidão“, escreveu na descrição da imagem. “Orgulho“, comentou o namorado de Larissa, Leo Cidade.

Cabe ressaltar que assim que atingiu tal número de admiradores, a musa posou de biquíni e destacou a sensação do momento. “Sorrisinho de quem foi renovar as energias e se deparou com 34 milhões de pessoas unidas nessa rede. Há energia melhor que essa? Obrigada, obrigada. Ter vocês aqui diariamente me dá um gás absurdo. Feliz demais de dividir a minha vida nesse espaço que vocês me permitiram. Juntos sempre!“.

Larissa Manoela teve a sua estreia na Globo adiada por conta da pandemia do novo coronavírus; a novela Além da Ilusão, que teria início no segundo semestre deste ano, começará apenas em 2021.

Mesmo assim, ela já deu o start nos trabalhos, começando a fazer a leitura dos textos sozinha: “Sou muito ativa e gosto de estar em ação, em movimento. A leitura é extremamente importante“.

“Já comecei a leitura de textos para o meu próximo trabalho. Quero ir me preparando. Tenho aproveitado essa quarentena para colocar em dia pesquisas, referências, capítulos e textos“, revelou à revista Quem.

Confira: