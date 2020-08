Larissa Manoela publica foto aos beijos com Léo Cidade

Larissa Manoela postou uma foto no Instagram, na última segunda-feira (3), em que apareceu curtindo a praia ao lado do namorado, Leo Cidade. Aos beijos, o casal ostentou beleza no cenário paradisíaco. De biquíni rosa, Larissa Manoela escreveu “Love” na legenda da foto com o amado.

Os seguidores da atriz comentaram a postagem. “Vocês dois são muito perfeitos ‘véi’. Não tem como não ser! Amo vocês, boa noite“, escreveu uma fã.

Não é a primeira vez que Larissa Manoela e Leo Cidade aparecem curtindo uma praia. Em uma publicação recente, no dia 28 de julho, a atriz postou algumas fotos aos beijos com o namorado. De biquíni branco, os pombinhos receberam muitos elogios de seus seguidores.

“O tempo de um mergulho e de uma reconexão com o que a gente mais ama“, legendou Larissa Manoela, que, no momento, aguarda o início dos trabalhos de Além da Ilusão, sua primeira novela como protagonista na Globo.

Em isolamento por causa do combate ao coronavírus, Larissa Manoela e Leo Cidade estão juntos. Queridinha da sogra, Larissa até compartilhou foto malhando com a mãe do namorado.