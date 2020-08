Larissa Manoela rebate críticas por detalhe curioso de seu quarto

Assim como muitos famosos, Larissa Manoela mostrou – em fotos – a intimidade da própria casa e aderiu a moda do tie dye em sua roupa de cama. Apesar do exposto, o que chamou atenção mesmo foi um detalhe especial em seu quarto.

Ao mostrar o lugar onde dorme, a atriz impressionou seus seguidores pela coleção de bonecas da Disney, que tem acima da cabeceira da sua cama. Por conta disso, ela teve que ler comentários negativos, como o seguinte: “Mas nem a pau, que eu iria dormir com essa quantidade de boneca olhando pra mim a noite inteira. Medo“.

Sabendo dessa repercussão, Larissa manifestou-se em seu perfil do Twitter na noite deste domingo (2): “O povo implica até com a minha coleção de bonecas que tá no meu quarto?? É sério isso Brasil?? Eu hein deixem minhas bonecas em paz decorando meu quarto“.

A namorada de Léo Cidade continuou o desabafo e se mostrou surpresa pelo fato da decoração de seu quarto ter virado assunto: “Acho que tá mais do que nítido pra todo mundo que sou fã da Disney, de bonecas e afins. Lamentável o mundo estar do jeito que está, passando por tudo isso e tendo gente se preocupando com as minhas bonecas“.

Larissa Manoela finalizou a mensagem com um recado de autoafirmação e agradecendo aqueles que a defenderam: “Aos que saíram em minha defesa, gratidão! Vamos espalhar amor e se importar realmente com o que precisamos. Afinal o quarto é meu, a coleção é minha e me agrada muito estar desse jeitinho. Por fim, uma excelente noite e um beijo no coração“.

