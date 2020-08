Larissa Manoela revela detalhes da intimidade com Leo Cidade

Larissa Manoela revelou detalhes da sua intimidade durante a participação no canal de Giovanna Ewbank, no YouTube. A atriz foi uma das celebridades escolhidas para assumir o canal da esposa de Bruno Gagliasso que está de licença maternidade, após o nascimento de Zayn.

No vídeo, a famosa contou sobre os dilemas da adolescência e também falou do relacionamento com Leo Cidade. “Leonardo jogou um verde, eu já colhi maduro e falei: ‘Bom, vou pedir’. Não é para rotular, entendeu? É para dar um passo a mais. Às vezes as pessoas perguntam e não está certo entre você e o cara. ‘A gente fica?’, ‘A gente tem uma amizade colorida?’, ‘A gente namora?’… Então, vamos acertar isso aí”, afirmou ela.

A artista que namora com o rapaz há dois anos e oito meses também comentou como o casal lida com o “ciúme”. “Quem ama cuida. É normal a gente sentir ciúme, ficar “mordidinho”, mas não pode ultrapassar os limites. Aí fica demais, fica chato”, desabafou.

Reservada para estrear na Globo na novela Além da Ilusão, onde vai fazer par romântico com Rafael Vitti, Larissa defendeu o beijo técnico. “Isso existe, tá? No nosso meio é muito importante que a gente tenha respeito pelo próximo que vai estar contracenando com a gente.”

“Não é a própria pessoa que está ali. Ela está se doando para um personagem, e ele tem uma relação afetiva. Tem que ser com respeito, sintonia. A gente tem que se sentir segura. Aí a cena flui”, completou.

Confira: