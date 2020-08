LastPass vai avisar se suas senhas vazarem na deep web

O gerenciador de senhas LastPass ganhou ferramentas extras de segurança, incluindo um serviço que identifica logins comprometidos e se suas credenciais já apareceram em bancos de dados na deep web. A funcionalidade faz parte da versão paga do programa, mas os usuários da edição grátis também receberam novidades na plataforma.

De acordo com a LogMeIn, empresa responsável pelo software, a versão premium do LastPass agora é mais proativa na busca por senhas vazadas. Isso acontece graças a uma ferramenta que “monitora a internet profunda” e checa bancos de dados em busca de credenciais do usuário que podem ter sido comprometidas.

Nova função do LastPass permite monitorar senhas em tempo realFonte: LogMeIn

Quando o programa identifica que alguma informação cadastrada vazou na web ou foi roubada por hackers, o LastPass notifica o usuário via e-mail e também por meio de um novo painel de controle. A notificação inclui detalhes sobre o login comprometido e qual foi a plataforma responsável pelo problema.

Novo painel de segurança

Após identificar o problema, o usuário pode facilmente mudar a senha por meio do novo painel de segurança do LastPass. A ferramenta traz uma interface amigável que mostra senhas que foram comprometidas e palavras-passe que são fracas ou reutilizadas, montando uma nota para a sua segurança online.

Novo painel do LastPass também será liberado na versão gratuita do programaFonte: LogMeIn

Enquanto o recurso de busca de senhas na deep web é exclusivo para quem utiliza o LastPass Premium, o painel de segurança também está disponível para a edição gratuita do programa. A novidade chega como uma evolução do Security Challenge, função lançada em 2010 que avalia as senhas do usuário.

A versão gratuita do LastPass pode ser baixada neste site e inclui aplicativos para dispositivos móveis. Caso você queira ficar de olho em suas senhas sem utilizar o programa, o Google Chrome também possui funções de armazenamento de palavra-passe e consegue identificar se alguma credencial foi vazada.