Latino surpreende, posa de saia e explica decisão

Acostumado a apostar em visuais diferentes, Latino ousou ao surgir de saia no Instagram. Quebrando as barreiras de que homem “não pode” usar a peça, o cantor surpreendeu.

Em uma sessão de fotos que fez usando vários looks estilosos, o cantor apostou em um modelito com saia preta, uma blusa da mesma cor, e um blaser metalizado.

“Já que é pá tombar, tombei“, legendou o artista, que em entrevista ao jornal Extra, explicou a razão da inclusão da saia ao seu vestuário.

“É muito diferente e ao mesmo tempo enriquecedor. Trata-se de uma “kilt” (saia sem bifurcação na altura do joelho), é um traje tradicional dos homens escoceses”, iniciou Latino.

“Eu acredito que toda vez que nos conectamos com culturas diferentes da nossa, estamos enriquecendo como seres humanos. Além de dar uma sensualidade única ao fazer a composição com os outros acessórios como o chapéu que utilizei no mesmo look”, completou.