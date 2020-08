Latino toma atitude e encontra os filhos em momento raro

Quem repara as letras de músicas de Latino percebe a temática festeira e “pegadora” em algumas das obras. Coincidência ou não, isso se reflete na vida pessoal do cantor, que atualmente tem 10 filhos, frutos de mistos relacionamentos.

O artista aproveitou o Dia dos Pais, comemorado nesse domingo (9), para reunir a metade de seus herdeiros, em momento raro. Suzanna Freitas, fruto do relacionamento relâmpago com Kelly Key, teve a companhia de Amanda, Bernardo, Bruna e Guilherme, na mansão do pai no Rio de Janeiro.

Também na companhia da noiva, Rafaella Ribeiro, Latino posou para fotos e escreveu o seguinte: “O meu Dia dos Pais foi mais ou menos assim, cheio de amor e muito carinho ao lado de alguns deles. Obrigado senhor por ter me concedido tantas bênçãos. Gratidão“.

A publicação, feita no Instagram, ultrapassou as 10 mil curtidas e recebeu os mais diversos comentários. Um deles reparou na confusão do cantor em marcar as contas dos filhos, na foto: “Ele marcou todos trocados, amei“. Uma segunda pessoa elogiou a jovialidade do famoso: “Os filhos do Latino parecem mais irmão dele“.

Em entrevista à Quem, Latino falou de como se enxerga como pai, apesar de toda distância: “Eu me considero um pai bem bacana. Apesar da profissão me deixar um pouco distante deles por conta da agenda de shows e compromissos profissionais. Me acho acima da média. Me arrependo sim em não ter sido presente. Hoje me sinto um pouco mais presente, mas ainda não consegui chegar na dosagem ideal. São muito filhos. Quando criaram o WhatsApp tive a ideia de montar um grupo familiar com todos eles. Foi a melhor coisa que fiz e assim consegui me sintonizar com eles e organizar nossos encontros“.

Confira: