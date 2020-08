Lázaro Ramos diz que brigas com Taís Araújo quase rendeu divórcio durante a quarentena

Lázaro Ramos contou que o número alto de discussões com Taís Araújo durante a quarentena quase rendeu em separação. O ator deu detalhes do quase divórcio em entrevista à Ingrid Guimarães para o programa Além da Conta: Novo (A) Normal, no GNT. “O estresse foi grande. A gente quebrou muito pau”, disparou.

“A gente nunca administrou tanta coisa junto. Achei que a gente fosse se separar. Não era pela quarentena, era trabalhar na quarentena”, explicou. Para ele, o fato de administrar a casa, cuidas dos filhos e a intensidade do trabalho da dupla na série Amor & Sorte, da Globo, não foi nada fácil.

O global explicou que o trabalho para a série foi feito em casa e sem a ajuda da parte técnica da emissora. Todo o equipamento que foi montado e preparado para a gravação contou apenas com o casal e com a ajuda remota dos profissionais da área.

“A gente adora trabalhar junto e fez um seriado para a Globo aqui em casa. Só que a gente operava câmera, montava luz, os técnicos remotamente falando com a gente e orientando como fazer. A gente passou por isso”, detalhou Ramos.

Em seguida, o galã rendeu elogios para a amada. “Eu entendi que, agora, não largo dela por mais nada. Porque se passou da quarentena, se passou das brigas da quarentena, se ainda tem o tesãosinho de vez em quando… Agora não largo mais!”, brincou.

Confira: