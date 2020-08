Lázaro Ramos surge como personagem de Os Simpsons e fãs elogiam

Lázaro Ramos ficou feliz da vida com um presente inusitado no Instagram. Pela criatividade do artista Reginaldo Freitas, o ator da Globo se tornou um dos personagens da animação Simpsons. Na rede social, ele soube da novidade e agradeceu o trabalho feito pelo desenhista.

“O Reginaldo Freitas me transformou literalmente num personagem de Os Simpsons! Caso não tenha visto, semana passada postei um reels caracterizado de Homer Simpson e o Reginaldo me transportou pra Springfield através desse lindo desenho”, explicou.

“Fica aqui meu reconhecimento e agradecimento a esse professor de física e talentosíssimo artista”, finalizou o famoso. Nos comentários, o público não poupou elogios pela arte, que recebeu mais de 40 mil curtidas em pouco mais de 24 horas.

Reginaldo disse que teve a ideia quando viu o look do universo dos Simpsons de Lázaro. “Semana passada esse artista fantástico postou em sua rede social um vídeo com um look lindo demais todo dos Simpsons, daí eu pensei: ‘falta algo aí’. Era justamente o próprio Lázaro dentro do universo Simpsons”, brincou.

“Trabalho feito com muito carinho pra uma pessoa que só compartilha amor e não teria como enviar uma resposta diferente a ele que não fosse uma arte feita com muito amor”, declarou o influenciador.

Confira: