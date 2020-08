Lazio oferece jatinho particular e mansão de luxo para convencer David Silva a assinar, diz site

David Silva deixará o Manchester City assim que a atual temporada acabar, mas ainda não decidiu o futuro clube da carreira. Um dos interessados é a Lazio, que pretende seduzir o jogador de 34 anos com uma proposta inusitada.

