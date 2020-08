Leitura em voz alta pode ajudar a aprender mais rápido, dizem pesquisas

A leitura se faz presente em muitas fases do estudo. Estudantes de todos níveis do ensino, assim como pré-vestibulandos e concurseiros, precisam ler materiais diversos para aprender os conteúdos.

No entanto, para garantir que essa leitura se torne mais eficaz para a aprendizagem, pesquisas sugerem que ela seja realizada com a voz alta, e não somente com o passar dos olhos.

De acordo com o Instituto Neuro Saber, “a leitura em voz alta é uma prática que vai muito além de treinar a oratória. O leque de benefícios se abre ainda mais, possibilitando sensações e aprendizados que serão úteis por toda a vida”.

Benefícios de praticar a leitura em voz alta

Dois estudos realizados pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos revelam as vantagens de apostar na leitura falada para a aprendizagem.

Ambos demonstram que ler informações em voz alta ajuda os alunos a aprender mais rápido do que lendo silenciosamente.

Qual é o motivo disso?

Quando você lê as informações em voz alta, as vê e ouve. Por outro lado, quando você lê os conteúdos silenciosamente, apenas os vê.

No entanto, de acordo com os pesquisadores, fazer a leitura em voz alta displicentemente não traz os efeitos desejados. Então, confira o processo recomendado pelos estudos:

Etapa 1: Ao ler suas anotações, sublinhe os conceitos / equações principais. Não pare para memorizar tudo isso, apenas marque-os e siga em frente.

Etapa 2 : logo após concluir a Etapa 1 para todo o conjunto de anotações, volte às partes sublinhadas e leia cada conceito em voz alta quantas vezes julgar necessário. Leia cada um lentamente.

Etapa 3: depois de fazer isso para cada um dos conceitos / frases-chave que receberam a sua marcação, faça uma pausa de três minutos.

Etapa 4 : quando seu intervalo de três minutos terminar, vá para cada conceito novamente, um de cada vez, e cubra-o (com a mão ou um pedaço de papel). Teste-se para ver se realmente o memorizou.

Etapa 5 : para os conceitos não memorizados com sucesso, repita as etapas 2, 3 e 4.

E então, gostou da dica? O que acha de estudar lendo em voz alta a partir de agora?

