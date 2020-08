Léo Chaves engata novo romance e detalhes são revelados

Léo Chaves não está mais solteiro. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor está namorando uma designer de interiores.

A mais nova dona do coração apaixonado do cantor é a mineira Carolina Ferreira, de 33 anos. Nascida em Uberlândia, todos costumam chamá-la apenas de Carol.

Além de ser uma profissional requisitada na sua área, pois projeta produções para a alta sociedade da região, Ferreira também é dona de uma marca de perfumaria para casa, a Carolina Figueira Aromas.

De acordo com a publicação, a assessoria do músico foi procurada para falar sobre o romance. Na ocasião, a equipe confirmou o relacionamento: “Eles se conheceram há três meses e estão juntos há dois. O casal prefere não expor a relação no momento”.

Apesar do romance ser recente, Carol já foi “aprovada” pela família do amado. Inclusive, a designer de interiores esteve no batizado do filho de uma das primas de Léo, no sábado (22).

Vale lembrar que após 14 anos de união, Léo Chaves terminou o casamento com Tatianna Sbrana em agosto de 2019. Juntos, o casal teve três filhos: Matheus, Antônio e José.