Leo Dias anuncia 11 dos 20 participantes de A Fazenda 2020

A Fazenda 2020 está prestes a estrear na Record, no próximo dia 8 de setembro. A emissora continua mantendo sigilo sobre os 20 participantes que estarão confinados. Leo Dias, porém, acaba de adiantar alguns nomes.

Em sua coluna no jornal Metrópoles, ele anunciou que a funkeira MC Mirella é a primeira delas, após vários anos sendo cotada. Jojo Todynho é outro nome forte que estará no programa e promete ser uma das mais polêmicas.

Carol Narizinho ocupará a cota de ex-Panicat, que marca presença desde a primeira temporada, enquanto o ex-The Circle JP Gadelha ganhou espaço para as vagas destinadas aos ex-participantes dos realities da Netflix.

MC Biel está cancelado na internet desde 2016, mas segue confirmado no programa. Jessica Brankka ficou com o disputado posto das ex-mulheres e namoradas de Latino, e Mariano, da dupla com Munhoz, é o sétimo confirmado.

Os ex-De Férias com o Ex Stefani Bays e Lipe Ribeiro também conquistaram um lugar na edição, bem como a Miss Brasil Jakelyne Oliveira, ocupando a vaga das modelos; a ex-Power Couple Faby Monarca foi a 11ª anunciada.

Além desses, o programa contará com outros nove participantes, que seguem em processo de acerto com a Record. A Fazenda 2020 continuará com apresentação de Marcos Mion e direção de Rodrigo Carelli.

Confira: