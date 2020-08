Leo Dias é acusado por Gabigol e divulga tudo que descobriu sobre ele

O colunista Leo Dias trouxe novas informações sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, insinuando que ele teria traído Rafaella Santos, irmã de Neymar, com a cantora Allana.

Imediatamente, o jogador foi até o perfil do jornalista e fez questão de chamá-lo de mentiroso: “Tudo mentira”. Foi aí que o próprio Leo fez questão de retrucar com uma prova.

Em sua rede social, ele expôs uma conversa entre Allana e uma amiga, na qual ela confessava que foi convidada por Gabigol para a sua casa de praia, ironizando a ausência de Rafaella.

Na legenda, Leo perguntou: “Você lembra dessa menina do dia 3 de janeiro, DJ Allana?? Você quer que eu cite o nome e a profissão dela?? Tem mais prints por vir, Gabigol”.

Vale lembrar que a irmã de Neymar estava com o ex até o início de agosto, quando foram flagrados em um jantar íntimo no Rio de Janeiro, fortalecendo os rumores de que teriam reatado.

