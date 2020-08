Leo Dias perde ação para ex-BBB e terá que pagar fortuna na Justiça

Ver essa foto no Instagram

Diário do Tribunalde Justiça de São PauloData dadisponibilização20/08/2020Data da publicação21/08/2020ÓrgãoTribunal De JustiçaDe São PauloJustiçaJustiça EstadualAdvogadosNão informadoDescriçãoSr. Advogado, JUIZODE DIREITO DA 11ª VARA CIVEL JUIZ(A) DE DIREITO DIMITRIOS ZARVOS VARELLISESCRIVA(O) JUDICIAL SILVIA SOARES HUNGRIA PRADO UELZE EDITAL DE INTIMACAO DEADVOGADOS RELACAO Nº 0315/2020 0000 – Processo 0036481-55.2020.8.26.0100(processo principal 1093018-59.2017.8.26.0100) – Cumprimento de sentenca -Indenizacao por Dano Moral – Marcos de Oliveira Harter – Leonardo Antonio LimaDias – Vistos.Valor do debito: R$ 21.110,94(vinte e um mil, cento e dez reais e noventa e quatro centavos).Na formado artigo 513, §2º, I do Codigo de Processo Civil, intime-se o executado, porintermedio do seu advogado, pelo Diario da Justica, para que, no prazoprocessual de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativodiscriminado e atualizado do credito, acrescido de custas, se houver.Fica a parte executada advertida de que,transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntario, inicia-seo prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou novaintimacao, apresente, nos proprios autos, sua impugnacao.Nao ocorrendopagamento voluntario no prazo do artigo 523, o debito sera acrescido de multade dez por cento e, tambem, de honorarios de advogado de dez por cento.Outrossim, podera a parte exequente efetuar pedidode pesquisas junto aos sistemas informatizados a disposicao do juizo, devendocomprovar o previo recolhimento das taxas previstas no art. 2º, inc. XI, da LeiEstadual 14.838/12, calculadas por cada diligencia a ser efetuada.Para amaior celeridade processual, o exequente devera especificar corretamente osseguintes dados do executado: a) nome, firma ou denominacao; e b) CPF/MF ouCNPJ/MF, valor atualizado, acrescido da multa e honorarios.Transcorrido o prazo do art. 523, mediante orecolhimento das respectivas taxas, a parte exequente podera requererdiretamente a serventia a expedicao de certidao, nos termos do art. 517 do CPC,que servira tambem aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Codigo deProcesso Civil.Se nao forem SEGUE NOS COMENTARIOS