Leo Lins se pronuncia após “piada” gordofóbica no Instagram

Leo Lins mostrou que não aprendeu nada e nem se arrependeu com a “piada” gordofóbica que fez em seu perfil no Instagram. Para anunciar informações do seu show em formato drive-in, o comediante usou uma foto de uma modelo plus size com seu namorado.

“Chamei sua atenção? QUE BOM, rola pro lado”, legendou Leo, que seguiu com as explicações sobre a sua apresentação.

Após ser detonado na web, Lins foi procurado pela coluna de Leo Dias, do Metrópoles. “Eu tô de boa. E vou fazer um vídeo sobre isso. Tudo que tenho para falar vai estar lá”, afirmou.

No Instagram, o humorista continuou tentando fazer piada: “Pessoal. Muitas pessoas gordas estão enviando mensagens para os locais onde vou me apresentar. Eu sinceramente também não sei como proceder”.

“O show vai ser num drive in e a dúvida é: Uma pessoa com 300 kg conta como veículo e pode ir sem o carro? Estamos trabalhando junto ao local do show para resolver este dilema”, completou.

Bia Gremion, modelo que está na foto publicada por Lins, repudiou a atitude do artista em seu perfil: “Corpo gordo não é piada! Até quando corpo vai ser tratado como piada? Corpo gordo não é público pra você fazer o que bem entende sobre ele. Gordo existe e resiste. E se preparem pra ver cada vez mais pessoas gordas em relacionamentos, mostrando seu corpo, tendo orgulho da suas características”.