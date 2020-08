Leonardo é filmado em momento na cama e tem vídeo divulgado

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha está cada vez mais ativa nas redes sociais e surpreendeu os seguidores ao publicar um flagra inusitado do sertanejo em plena cama de casal.

Na ocasião, o pai de Zé Felipe estava mexendo no celular ao lado da cachorrinha do casal, que se chama Zoe, e, na legenda, a famosa fez questão de divulgar o perfil do bichinho.

“Tá tranquilo com a @zoemariaof”, reagiu Poliana, enchendo os fãs de fofura nos Stories de seu perfil. A loira, vale lembrar, já é bem conhecida do público do cantor.

Recentemente, em uma de suas lives, Leonardo explanou informações sobre a sua vida sexual com a amada e, sem nenhum pudor, revelou em quais dias da semana costuma transar com ela.

“Graças a Deus a gente trepa quase todo dia: segunda-feira quase, terça quase, quarta quase, quinta quase, sexta quase, sábado quase. No domingo, antes do Fantástico, nós ‘dá uma’… uma pensada, a gente pensa, pensa, e não faz p*rra nenhuma”, disparou ele.

A loira, diante da exposição, reagiu. Em seu perfil oficial no Instagram, Poliana compartilhou o trecho do vídeo e escreveu o seguinte na legenda do post: “Vixe”.

Os internautas, óbvio, também se manifestaram sobre a cena. “Ele não existe! Morrendo de rir até agora com as presepadas”, avisou uma seguidora.

“Se existe um artista melhor que esse eu desconheço”, afirmou outra. “Melhor pessoa! Esse Leonardo é muito divertido”, acrescentou mais uma.

