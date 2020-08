Leonardo e Gusttavo Lima furam a quarentena para jogar futevôlei sem máscara

Para Leonardo e Gusttavo Lima a quarentena já acabou. Em clique postado nas redes sociais, na última terça-feira (4), os cantores se reuniram com alguns amigos em Goiânia para jogar futevôlei sem seguir os protocolos de segurança recomendados, pois não usavam máscara.

“Para fechar a noite“, escreveu Leonardo. “Que jogão, hein!? Foi top“, respondeu o embaixador. Mesmo com a quebra do isolamento social não faltaram elogios aos famosos nos comentários do post.

“Queimando a cachaça“, brincou um admirador. “Povo planta pé de cana na areia“, disse um segundo. “Agora sabemos de onde veio a inspiração pro shortinho do Gusttavo na live“, debochou um último.

Há alguns dias, Gusttavo causou durante uma live ao surgir com um shortinho colado. No Twitter, por exemplo, muitos fãs do sertanejo se divertiram com o short escolhido para a apresentação da vez, que foi ambientada em Pernambuco, e também contou com a presença de outros artistas, como Wallas Arrais, Matheus & Kauan e Raí Saia Rodada.

“Vaquinha pra comprar um short do tamanho certo pro Gusttavo Lima”, comentou um usuário da rede social. “Do crente ao ateu, ninguém explica esse short do Gusttavo Lima que parece com o do Jacaré do É o Tchan”, divertiu-se outro.

“Gusttavo Lima com o short do Samuel”, afirmou um terceiro internauta, referindo-se a um dos filhos do cantor com Andressa Suita.