Leonardo se empolga em live diz que quer morrer de cirrose

Leonardo recebeu várias críticas dos seus seguidores por causa de uma afirmação sobre o consumo excessivo de álcool durante uma live nos últimos dias. No meio da apresentação, o pai do cantor Zé Felipe disse que gostaria de morrer de cirrose.

A declaração veio em meio ao trabalho de reabertura do comércio em todo o país, entre eles, os bares e restaurantes. “Gente, os botecos estão abrindo, fala a verdade. Vocês aí, estão abrindo? Gente, vamos abrir os botecos pelo amor de Jesus. Quero morrer, gente, quero morrer de cirrose”, desejou.

Em outra situação, mais uma afirmação sobre o uso desenfreado de álcool: “O povo está bebendo mais em casa, não é? O consumo de bebidas alcoólicas aumentou. Graças a Deus”. As informações são do Portal R7.

Em seguida, Leonardo soltou dados sobre o Brasil como o segundo maior consumidor de bebidas alcoólicas no mundo. “A gente era o terceiro país no mundo que mais consumia, já estamos em segundo. Estamos alcançando. Logo, logo, se vocês me ajudarem, vamos chegar em primeiro. Ah, moleque!”, comemorou.

Durante a pandemia, o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) tomou uma atitude severa contra Gusttavo Lima por causa das ações publicitárias com bebidas para maiores de 18 anos. O excesso foi a causa da manifestação. O conselho afirmou que o tipo de ação publicitária deve ser feita com uma divulgação responsável e sem diminuir os cuidados.