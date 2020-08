Letícia Almeida e Jonathan Couto se juntam e tomam atitude inesperada

Letícia Almeida engravidou de Jonathan Couto, marido de Sarah Poncio, na época que namorava Saulo Poncio, e desde a descoberta, se manteve distante da família, mas parece que isso está mudando.

Madah, filha dos ex-cunhados, tem estado constantemente na casa em que o pai mora com Sarah, além de sempre aparecer brincando com os irmãos mais novos, conforme é mostrado nas redes sociais do casal.

Diante disso, os laços entre Letícia e Jonathan estão sendo estreitados, tanto que os dois publicaram o mesmo vídeo da filha. A atriz revelou ainda que sempre faz questão de receber o pai da sua filha em casa.

Casada com Bruno Daltro, pai de sua segunda filha, a atriz deixou de trocar alfinetadas com a família da filha e, em conjunto, todos eles estão procurado manter uma boa relação, a fim de que Madah viva em um ambiente de harmonia.

Recentemente, Sarah surpreendeu os seguidores ao divulgar uma foto inédita com a filha da ex-cunhada, após uma seguidora fazer o seguinte pedido: “Posta uma foto com a Madah, que você nunca postou”.

Imediatamente, a ruiva posou abraçada com a criança e ainda escreveu na legenda: “Meu amor”. Nos comentários, os fãs amaram a atitude.

Outros, porém, comentaram que ela não fez mais do que a obrigação. “Apenas tratou bem uma criança que não tem culpa de absolutamente nada”, disse uma.

“Maturidade. Diferente da mãe da Letícia que foi comentar com carinha de nojo em uma montagem da menina com os irmãos por parte de pai”, discordou outra.

“Mesmo a criança tendo culpa nenhuma eu só queria ter essa maturidade”, apontou mais uma. Vale lembrar que Letícia seguiu sua própria vida e teve outra filha, Maria Teresa.

Confira: