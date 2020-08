Letícia Colin admite choro e exaustão por causa da maternidade

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as pessoas precisaram fazer várias adequações em suas atividades pessoais e profissionais. Letícia Colin foi a entrevistada do Além da Conta – Novo (A)Normal, apresentado por Ingrid Guimarães, e fez um balanço de sua vida nos últimos meses.

A atriz e Michel Melamed estão juntos desde 2016 e há aproximadamente 8 meses nasceu Uli, o primeiro filho dos dois. Sobre os cuidados com o herdeiro, Letícia desabafou: “Já chorei de exaustão mais de uma vez, e é muito bom. Recomendo. Tem vez que só uma choradinha resolve. Eu não grito, mas tenho chorado”.

De acordo com a Marie Claire, a artista explicou que tem no marido um ponto de apoio incondicional: “Eu já chorava na frente no Michel. Ele já soube bem antes de nós termos um filho, como eu era. Eu não escondi isso dele. Eu sou uma pessoa sensível e sempre preciso dar uma chorada. E chorar junto é bom também”.

Outra demanda na vida de Letícia Colin é a grande pausa na carreira profissional: “Essa pausa que estou tendo agora de final da gestação, licença maternidade e quarentena, é uma pausa que eu nunca fiz na minha vida. Tem hora que vai virando uma ansiedade que precisa tratar na análise. Além de seu ser uma pessoa muito ativa, eu sempre trabalhei. Trabalho desde os 18 anos de idade”.

Por fim, a intensa mamãe resumiu a fase de cuidados com Uri e revelou um probleminha trivial: “Agora com essa fase que o Uri está, ele rola como um um judoca e engatinha como um soldado. Ele é uma bomba relógio, tem que ficar o tempo todo tentando pegar essa criança. Bom para a coluna. Minha coluna está ótima”.