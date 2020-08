Letícia Sabatella abre o coração e fala sobre crise durante a quarentena

Letícia Sabatella usou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para falar abertamente sobre os sentimentos presentes durante o isolamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus. Através de uma publicação no Instagram, a atriz revelou que está com um conflito interno, mas que vem procurando alterativas para driblar a crise.

“Estou de três por quatro. Dor. Estômago ou fígado? Raiva contida uma hora explode. Dor de cabeça no olho direito. Azia. Um dia sem comer dá isso? O primeiro alimento, pós jejum, foi chuchu, alface com molho de limão, cebola, temperinhos. Senti reação no palato mole. Ardência, a boca como uma reação alérgica. (meu pai, uma vez, tinha me dito que era estômago). Emoções doídas de sentir. Sem solução externa para um conflito interno. Meditar para curar“, escreveu.

Nos comentários, ela recebeu o apoio e algumas sugestões de fãs. “Vou pedir pela sua melhora em minha meditação também”, escreveu um admirador. Um segundo reforçou: “Você vai ficar bem. Vai dar tudo certo e o eterno cuidará de ti”.

Ela respondeu algumas mensagens e deu mais informações sobre o seu estado de saúde psicológica. Ao ser questionada se está fazendo algum acompanhamento psicológico, ela falou: “ansiedade é meu sobrenome. Urgente retomar terapia. Obrigada”.

Sempre discreta quando o assunto é sua vida pessoal, Sabatella mantem um relacionamento com o também ator Daniel Dantas.

Confira: