Leticia Sabatella desabafa ao lembrar de contato com Flordelis

Assim como Thiago Martins, Leticia Sabatella, que integrou o elenco de Flordelis – Basta uma Palavra para Mudar (2009), falou pela primeira vez sobre a experiência de ter rodado o filme sobre a pastora e deputada federal do PSD-RJ.

A política, cabe lembrar, foi denunciada nesta semana como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ao UOL, a famosa desabafou ao lembrar do contato que teve com a deputada.

Segundo informações da publicação, os atores do filme não receberam cachê, pois o objetivo era divulgar o trabalho da pastora que ficou conhecida por adotar mais de 40 filhos na época.

“Fui levada pelo meu empresário na época [a fazer o doc]. De fato, todos fomos participar de uma ação beneficente. Foi muito rápido o contato com ela. A conheci no mesmo dia. Havia muitas crianças. Enfim, um engodo gigante”, disparou Letricia Sabatella.

A atriz ainda lamentou a morte de Anderson e contou ter tirado uma lição a respeito da sua participação no filme sobre a polêmica Flordelis.

“Um crime como este…Horrível. Aprendi com o tempo a ter mais cautela com quem ostenta tanto a sua autopromoção, beirando a divindade. Lamento demais pelas vítimas destes lobos em pele de cordeiro”, comentou a famosa.