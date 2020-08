Letícia Sabatella revela comoção com posicionamento da Globo na pandemia

Letícia Sabatella estava prestes a retornar às novelas, mas teve o seu trabalho em Nos Tempos do Imperador interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus. Apesar da tristeza de não poder trabalhar, a famosa comemorou a atitude da Globo neste momento.

“Este cuidado imediato da Globo conosco me comoveu imensamente, assim como seu trabalho ao divulgar informações corretas. Diante do desleixo do presidente eleito, a conduta da Globo foi fundamental para a conscientização de muitas pessoas”, declarou a atriz, com uma crítica para Jair Bolsonaro (sem partido), em entrevista à Veja.

Segundo a artista, a volta das gravações do novo folhetim das 18h está prevista para acontecer depois de janeiro de 2021. No entanto, enquanto não retorna ao trabalho na Globo, Letícia Sabatella gravou uma homenagem ao compositor Aldir Blanc, juntamente com a Orquestra Sinfônica do Paraná.

Com os músicos em suas residências, soltou a voz no grande clássico de Blanc, O Bêbado e o Equilibrista. “Cantar desta vez foi como uma prece de cura. De cuidado. Entrei no teatro que estava fechado havia três meses e vi os meninos vestidos de astronautas para me receber”, disse ela.

A artista gravou sozinha num vazio Teatro Guaíra, em Curitiba: “Sem contatos, marcações no chão. Foi um momento especial e de perceber que a arma do artista é fazer o show continuar”.

Na conversa com a revista, ela ainda falou sobre política: “Nossa maior arte no Brasil ainda precisa ser a resistência. Pois um Estado que não se pretende democrático, por ganância de poucos, não quer outra coisa senão um povo ignorante para ser amedrontado com ameaças obscurantistas, manipulado e usurpado em sua potência e soberania”.