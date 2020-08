Lexa desabafa sobre críticas que sofreu por namoro com MC Guimê

Lexa usou suas redes sociais, nesta terça-feira (18) para desabafar e lembrar do começo do seu relacionamento com MC Guimê. Respondendo dúvidas dos fãs, a funkeira comentou a respeito sobre o seu casamento.

Casada há dois anos, a famosa destacou que sofreu muito com as críticas no início de tudo, mas que, aos poucos, elas foram ficando de lado.

“Falaram que eu estava [com ele] por marketing. Só que já se passaram alguns anos. O marketing já passou, então, né? Eu sofri, mas o tempo está aí para provar e o amorzão que eu tenho por ele. A gente prova assim, vivendo“, disparou a artista.

Lexa ainda abriu o jogo sobre a possibilidade de ter filhos em breve. “Estão perguntando se a gente vai ter filho algum dia. Você quer 55 filhos, eu que estou enrolando”, garantiu a famosa, que tem 25 anos, enquanto aparece abraçando o marido.

Recentemente, ela gravou o clipe da música No Talo, com Rennan da Penha, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A artista ressaltou que tomou todos os cuidados durante a filmagem. “No set de filmagens foram seguidas todas as medidas de segurança para evitar a contaminação da Covid-19“, comentou em entrevista à revista Quem.

A esposa de MC Guimê, que estreou como apresentadora titular do programa TVZ, no canal pago Multishow, na quarta-feira (12), adiantou que a nova música de trabalho é um funk “bem animado” e sua equipe avalia que “tem tudo para ser mais um hit”.