Lexa engata novos projetos durante a quarentena e fala sobre momento difícil

Mesmo durante a quarentena, em razão da pandemia do novo coronavírus, Lexa está tomando novos rumos profissionais. Nesta quinta-feira (13), a cantora gravou o clipe da música No Talo, com Rennan da Penha, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

A artista ressaltou que tomou todos os cuidados durante a filmagem. “No set de filmagens foram seguidas todas as medidas de segurança para evitar a contaminação da Covid-19“, afirmou durante entrevista à Quem.

A esposa de MC Guimé, que estreou como apresentadora titular do programa TVZ, no canal pago Multishow, na quarta-feira (12), adiantou que a nova música de trabalho é um funk “bem animado” e sua equipe avalia que “tem tudo para ser mais um hit”.

“Estamos voltando com os projetos dentro dessa nova realidade. Sei que o momento não é fácil, mas quero levar um pouco de alegria através da minha música“, enfatizou.

No estúdio da nova atração, Lexa estará acompanhada de DJs diferentes a cada semana e, além de dançar e cantar sucessos durante o programa, vai receber, por meio de um telão, convidados especiais.

“Estou muito feliz de finalmente ir para a TV comandar o TVZ. Já tive o prazer de estar no programa diversas vezes, mas agora estarei no comando, com uma temporada minha. Será demais e muito especial“, comemorou em entrevista ao UOL.