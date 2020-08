Lexa posta fotos sem retoques exibindo celulites e desabafa

Lexa usou suas redes sociais para compartilhar algumas fotos dos bastidores do programa TVZ, no Multishow, que será apresentado pela cantora. Nos registros sem retoques ela posou com os pernões à mostra e exibiu algumas celulites. Na descrição da imagem ela brincou: “Eu e minha celulites belíssimas pro meu programa hoje“.

Na atração, ela informará as novidades do mundo da música, além de conteúdos multi-plataforma e interações com o público.

No estúdio, Lexa estará acompanhada de DJs diferentes a cada semana e, além de dançar e cantar sucessos durante o programa, vai receber, por meio de um telão, convidados especiais.

“Estou muito feliz de finalmente ir para a TV comandar o TVZ. Já tive o prazer de estar no programa diversas vezes, mas agora estarei no comando, com uma temporada minha. Será demais e muito especial“, comemorou a cantora em entrevista ao UOL.

Em março, Lexa estreou como apresentadora da live Aquecimento TVZ, no Instagram do canal, recebendo atrações musicais que, em seguida, apresentavam os clipes na TV.

O TVZ Temporada Lexa será inédito na história do programa, que está em exibição há 27 anos no Multishow.

“O novo formato da atração busca trazer ainda mais diversão para o público e relevância para a indústria, com nomes que são referência no mundo artístico“, disse Tatiana Costa, diretora da emissora.

Confira: