LG anuncia máscara com purificador de ar e caixa higienizadora

A LG apresentou oficialmente nesta quinta-feira (27) a versão comercial de uma máscara especial e inteligente, que traz uma série de recursos tecnológicos que incluem um purificador de ar e sensores que garantem a melhor respiração possível ao usuário.

Chamada de LG PuriCare Wearable Air Purifier, a máscara usa dois filtros H13 HEPA, similares aos empregados em purificadores de ar domésticos. Eles são pareados com um aplicativo para celular e o usuário é avisado sobre quando chega a hora de trocá-los por novos — sendo que todos os componentes são descartáveis e recicláveis.

A máscara tem um design ergonômico para ser utilizado por horas e se ajustar a diversos formatos de rosto, com bordas que limitam ao máximo o “vazamento” de ar ou eventuais contaminações. Ela ainda inclui duas ventoinhas e um sensor que detecta o ciclo do movimento respiratório do usuário e ajusta a velocidade do filtro de acordo com cálculos. Como resultado, você dificilmente ficará ofegante ou sem ar enquanto estiver com o acessório no rosto.

A máscara tem peças modulares e feitas de materiais sustentáveis.Fonte: LG

O recurso de purificação opera graças a uma bateria embutida de 820 mAh, com capacidade de funcionamento de oito horas (em modo de operação baixo) ou duas horas (com o recurso no máximo). O modelo foi anunciado inicialmente como um produto para uso médico em julho e a fabricante chegou a doar diversas unidades para hospitais universitários na Coreia do Sul durante um dos piores momentos da pandemia do novo coronavírus no país.

A LG vai exibir o LG PuriCare Wearable Air Purifier na IFA 2020, que acontece em setembro em Berlim, na Alemanha. As vendas “em mercados selecionados” começam no último trimestre do ano e o preço não foi divulgado.