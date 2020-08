LG Wing: celular com ‘anexo’ surge em vídeo e ganha possível preço

Ousado celular ainda em fase conceitual, o LG Wing teve novos detalhes revelados. O site Android Authority obteve um vídeo que mostraria o suposto aparelho em funcionamento, além de informações sobre um provável preço do aparelho.

O vídeo mostra o smartphone em funcionamento acoplado em um carro e com dupla função, mostrando-se bastante útil para motoristas e quem precisa de recursos multitarefas. A tela principal exibe o aplicativo de rotas e navegação, enquanto a secundária pode servir como reprodutor de música, atender ligações telefônicas e mais.

Confira:

Além do clipe, informações da Coreia do Sul indicam que o modelo da LG será o celular mais caro da história da fabricante sul-coreana. Ele pode sair por cerca de 1,9 milhão de won — aproximadamente R$ 8,8 mil em conversão direta de moeda.

Caso confirmado, o valor é maior até mesmo do que alguns dos atuais smartphones dobráveis no mercado, como o Samsung Galaxy Z Flip. Além do anexo, que é uma tela rotatória, a estrutura fina e leve do aparelho é o que mais encarece o valor. A empresa tem apostado recentemente em inovações no visual que vão contra as tendências do mercado, como no caso do modelo LG G8X. Em vez de ser dobrável, ele traz duas telas lado a lado.

O modelo pode ser revelado já em setembro ou outubro de 2020 no país, mas não há detalhes sobre especificações técnicas ou uma data mais concreta de lançamento. Fique de olho no TecMundo para mais novidades.