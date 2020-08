Lilia Cabral faz críticas sobre rumos de Fina Estampa, mas enaltece sucesso

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Globo apostou em reprises de novelas para não deixar um buraco no setor de dramaturgia. Fina Estampa (2011) está no ar na faixa das 21h da emissora. Lilia Cabral, uma das protagonistas, resolveu falar sobre a produção.

A entrevista a respeito aconteceu no Altas Horas deste sábado (15). A veterana logo confessou não ter familiaridade com a tecnologia, visto que a maioria dos programas da Globo tem sido gravado remotamente: “Se a Júlia [sua filha] não tivesse aqui, eu me jogava da Ponte Rio-Niterói, porque eu não sei fazer metade dessas coisas”.

Agora, falando sobre a novela de Aguinaldo Silva, que recentemente foi alvo de críticas por parte de Marco Pigossi, Lília exaltou: “Eu assisto todos os dias. Eu confesso que quando eu fiz a novela, eu via pouco… Eu via mais gravado, do que no ar, justamente porque a gente chegava muito tarde em casa. Eu tinha referência que a novela era um sucesso, por tudo. A gente sabia, tinha um bochicho de sucesso”.

A atriz ponderou sobre esse intervalo de nove anos e seu desempenho na profissão: “Você fica até menos crítico, porque já passou tanto tempo e eu me dediquei tanto… Agora a gente releva e parte para o lado só do entretenimento e da diversão”. Na sequência, ela teceu elogios à Fina Estampa: “A novela tem muita coisa afetiva, amorosa, carinhosa e tem um lado familiar. Tem muita coisa que eu não me lembrava”.

No entanto, Lilia Cabral criticou alguns dos rumos da história, em especial a separação de Griselda — seu personagem — e René (Dalton Vigh): “Não me lembrava como tinha sido a separação com o René e fiquei indignada. Como um homem não entendeu a atitude dela? Como ele comparou a Griselda à Tereza Cristina? Que insensibilidade tosca é essa? Essas coisas me pegam de surpresa”.

Apesar de tudo, Lilia frisou que há esse recorte de épocas entre as repercussões da novela: “Você discute sobre 2020 e com base no que você a gente está vivendo, mas tem coisas sobre família e afetividade que não mudam”.