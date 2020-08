Linux agora está disponível para mais versões do Windows 10

Na quinta-feira (20), a Microsoft publicou em seu blog oficial a expansão do WSL (Windows Subsystem for Linux, ou Subsistema Windows para Linux) de segunda versão para as versões 1903 e 1909 do Windows 10. A novidade vem sendo trabalhada “há meses” pela companhia e já pode ser utilizada.

Até então, o WSL 2 estava disponível no Windows 10 2004, atualização conhecida como a de maio de 2020. Levar a segunda versão do backport para mais versões do sistema operacional, na visão da Microsoft, permitirá que mais usuários tenham acesso ao recurso.

Ele permite que você instale distribuições do Linux de forma isolada do sistema, algo próximo de uma máquina virtual. Usuários poderão alternar a qualquer momento o uso do WSL 1 e WSL 2. Em uma página de documentação, a Microsoft detalha quais as diferenças entre as duas versões.

Disponível já

Em seu blog oficial, a Microsoft diz ter ouvido “ótimos comentários de clientes sobre o quanto os usuários gostaram de usar o WSL 2”. Para a empresa, “o objetivo principal desse backport é disponibilizar o WSL 2 para mais usuários do Windows”.

Windows 10 versão 1903.Fonte: Microsoft/Divulgação

Com a promessa de que um kernel completo do Linux pode se integrar ao WSL 2, a novidade na arquitetura é destacada pois avança na maneira como o Linux interage com o Windows. Entre as novidades, a Microsoft cita:

desempenho no sistema de arquivos “em par com velocidades do Mac e Linux”

suporte a aplicativos do Linux como Docker, FUSE, rsync e outros

suporte ao Docker Desktop

kernel Linux completo integrado

O backport segue para sistemas x64 – nas versões 1903 e 1909 do Windows 10. A companhia diz que, em máquinas ARM64, é preciso atualizar para o Windows 10 2004 para obter acesso ao WSL 2. Basta acessar o ‘Windows Update’ e checar se há atualizações disponíveis.