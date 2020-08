Lista apresenta as 10 principais promessas do Brasileirão 2020

Falta pouco tempo para a bola rolar pelo Campeonato Brasileiro e as expectativas não são altas apenas no Brasil. O jornal espanhol “As” fez uma lista das dez principais promessas do Brasileirão 2020. Entre os nomes, tem atletas de diversos clubes, em especial do Palmeiras, que tem dois jogadores citados.

O principal destaque, inclusive, é do Verdão. Trata-se do Gabriel Veron, de apenas 17 anos. O diário apontou para as suas “extraordinárias” atuações no Mundial sub-17 de 2019, que terminou com o Brasil campeão, e afirmou que ele terá um alto desempenho neste ano “antes de dar o salto para a Europa”.

Outro palmeirense lembrado foi o Gabriel Menino. Aos 19 anos, ele é destaque pela sua versatilidade, podendo atuar tanto centralizado no meio de campo quanto pelas beiradas.

Quem também foi ressaltado pela sua mobilidade é o atacante Kaio Jorge, do Santos. Com apenas 18 anos, ele já marcou pelo Peixe na Libertadores e teve um papel importante para a Seleção sub-17 na Copa, anotando cinco tentos e ganhando a chuteira de bronze.

Já no São Paulo, a ênfase vai para o meia Igor Gomes, de 21 anos. Segundo o jornal, que o comparou com o Kaká, ele “tem futebol na cabeça, quando recebe a bola e sabe o que fazer para melhorar a jogada. Além disso, abrange muitos metros do campo e também mostra sacrifícios defensivos”.

Igor Gomes, de 21 anos, meio-campista do São Paulo (Foto Divulgação/SPFC)

Completando os quatro grandes do estado paulista, o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 19 anos, também ganhou um espaço entre os dez. “No campo, ele não se destaca tanto por sua velocidade quanto por sua inteligência ao escolher o momento certo para alcançar a linha de fundo e servir os centros na medida”.

Além destes, o periódico também apontou para Ramón Ramos, do Flamengo, Marcos Paulo e Miguel Silveira, do Fluminense, Luis Henrique, do Botafogo, e Talles Magno, do Vasco.